Ник де Врис: «Я уступаю другим новичкам этого года»

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис считает, что другие дебютанты «Формулы-1» могут его превосходить.

«Если не считать три теста для новичков — два раза с «Мерседесом», один с «Альфа Таури», то у меня вообще не было нормальной тренировки. Мне довелось поездить на множестве других машин, но думаю, это не особо поможет улучшить время на треке — потому что, на самом деле, меня сильно ограничили.

Опыт в работе с разными командами в различных условиях очень полезен. Однако в вопросах времени на одном круге и гоночного темпа, думаю, я уступаю другим новичкам этого года. Участие в «Ф-1» это шанс показать себя, но в то же время можно больше проиграть, чем выиграть. Тем не менее я немного старше, мне довелось погонять в других чемпионатах — это должно иметь хоть какое-то значение», — приводит слова Де Вриса f1i.com.

Де Врис — чемпион «Формулы-2» 2019 года и чемпион «Формулы Е» 2021 года. Он дебютировал в «Формуле-1» в 2022 году на «Гран-при Италии». По итогам гонки пилот занял девятое место.