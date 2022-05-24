Ник де Врис проведет тренировку на машине «Мерседеса»

Чемпион «Формулы E» Ник де Врис готовится ко второй для себя тренировке в «Формуле-1», сообщает Motorsport.

«Мерседес» сообщил, что планирует пригласить де Вриса как минимум на одну сессию. Пока неясно, когда Ник снова сядет в болид «Ф-1».

Де Врис провел пятничную практику перед Гран-при Испании в составе «Уильямса», однако британская команда больше не будет привлекать гонщика по ходу сезона-2022.

Команды обязаны предоставить две практики новичкам в 2022 году.