Ник Де Врис проведет первую практику «Гран-при Испании» за «Уильямс» вместо Албона

Пилот Ник Де Врис примет участие в первой свободной практике «Гран-при Испании».

Гонщик проведет сессию за рулем болида «Уильямс» вместо Александра Албона. Согласно правилам, команды «Формулы-1» дважды за сезон должны предоставлять место в практиках новичкам.

Де Врис — чемпион «Формулы-2» и «Формулы-Е», 27-летний нидерландец еще ни разу не участвовал в официальных сессиях «Формулы-1».

«Гран-при Испании» пройдет с 20 по 22 мая в Барселоне.