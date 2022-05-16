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Сегодня, 12:36

Ник Де Врис проведет первую практику «Гран-при Испании» за «Уильямс» вместо Албона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот Ник Де Врис примет участие в первой свободной практике «Гран-при Испании».

Гонщик проведет сессию за рулем болида «Уильямс» вместо Александра Албона. Согласно правилам, команды «Формулы-1» дважды за сезон должны предоставлять место в практиках новичкам.

Де Врис — чемпион «Формулы-2» и «Формулы-Е», 27-летний нидерландец еще ни разу не участвовал в официальных сессиях «Формулы-1».

«Гран-при Испании» пройдет с 20 по 22 мая в Барселоне.

Источник: https://www.williamsf1.com/posts/99fd429c-efc4-4138-8186-111940f55f9c/2022-spanish-grand-prix
Формула-1
Уильямс
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