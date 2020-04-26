Руководитель «Макларена» Зак Браун поделился мнением о возможном уходе «Феррари» из «Формулы-1». Ранее появилась информация, что итальянцам не нравится перспектива дальнейшего снижения лимита на бюджеты.

— Я не хочу, чтобы «Феррари» уходила из «Формулы-1», — цитирует Брауна RaceFans. — Потеря любой команды — плохо. «Формуле» лучше с «Феррари», чем без. Тем не менее считаю, что ничего страшного не случится, если на стартовой решетке будет 18 машин. Команды, использующие их моторы, найдут других поставщиков.

«Формула-1» выживет без «Феррари». А вот если не ужесточим лимит расходов, несколько команд покинут чемпионат и останется всего 14 машин. Тогда существование «Формулы-1» окажется под угрозой.