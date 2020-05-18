Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о ситуации немца Себастьяна Феттеля. Ранее стало известно, что для него текущий сезон будет последним в составе «Феррари».

— Безусловно, немецкий гонщик в немецкой машине — это отличный маркетинговый ход, но для нас результаты важнее, — приводит слова Вольффа Autosport со ссылкой на ORF. — Себастьян — очень хороший пилот. Но у нас есть своя долгосрочная стратегия, которой мы следуем последние несколько лет, и руководство концерна не вмешивается в эти вопросы.

В числе наших вариантов на 2021-й есть Джордж Рассел, и непонятно, что с ним делать, если мы начнем всерьёз рассматривать кандидатуру Феттеля. Но этот вопрос даже не стоит на повестке дня, потому что сперва нам нужно сосредоточиться на наших действующих гонщиках. Сейчас это приоритет.

Думаю, Себастьян примет решение, когда наступит время. Он может уйти из спорта, а может перейти в другую команду. Несколько интересных мест еще есть.