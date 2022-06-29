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Сегодня, 18:04

Нельсон Пике лишится доступа в паддок «Формулы-1» из-за оскорбления Хэмилтона

Иван Шитик
Корреспондент
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Трехкратный чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике потеряет право находиться в паддоке, утверждает BBC.

Такие санкции к нему вызваны оскорбительными высказываниями в адрес семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Нельсон Пике уже принес свое извинения, однако пока Международная автомобильная федерация (ФИА) не собирается снимать с него наложенный бан.

Ранее стало известно, что Нельскон Пике-старший в ноябре прошлого года при анализе столкновения Хэмилтона с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном назвал гонщика «Мерседес» сленговым словом neguinho.

Формула-1
Нельсон Пике-старший
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