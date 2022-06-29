Нельсон Пике лишится доступа в паддок «Формулы-1» из-за оскорбления Хэмилтона

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике потеряет право находиться в паддоке, утверждает BBC.

Такие санкции к нему вызваны оскорбительными высказываниями в адрес семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Нельсон Пике уже принес свое извинения, однако пока Международная автомобильная федерация (ФИА) не собирается снимать с него наложенный бан.

Ранее стало известно, что Нельскон Пике-старший в ноябре прошлого года при анализе столкновения Хэмилтона с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном назвал гонщика «Мерседес» сленговым словом neguinho.