Небольшие команды «Формулы-1» попросят снизить потолок расходов

В ближайший понедельник состоится видеоконференция с участием руководителей команд и представителей чемпионата, сообщает Auto Motor und Sport.

На ней представители небольших коллективов попросят снизить потолок бюджетов до 100 миллионов долларов. С учетом расходов, которые не подпадают под ограничение — таких как зарплаты гонщиков и трех главных руководителей, — команды смогут тратить не более 130 миллионов.

Уже приняты решения заморозить разработку техники на 2020 год и перенести внедрение радикального нового регламента на сезон-2022. При этом ограничение бюджета в 175 миллионов долларов начнет действовать по изначальному расписанию — с 2021 года.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.