Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не видит ничего страшного в том, что на трех первых «Гран-при» сезона-2020 он уступил своему напарнику Пьеру Гасли.

«Была только одна гонка, в которой мне не удалось понять поведение машины — в Будапеште, — цитирует Квята Autosport. Поэтому я не вижу смысла бить тревогу, такие сессии случаются. Это нормально, так бывает. В гонке я чувствую себя очень комфортно. Очки присуждаются в воскресенье».

Также российский гонщик ответил на вопрос, что он будет делать, если «Ред Булл» прекратит с ним сотрудничество в конце года.

«Не нужно быть такими негативными. Если это и произойдет, то жизнь на этом не заканчивается, я об этом точно знаю», — заявил Квят.