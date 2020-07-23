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«Не вижу смысла бить тревогу». Квят — о проигрыше Гасли в квалификациях

21:59
Даниил Квят и Пьер Гасли. Фото "Альфа Таури".
Даниил Квят и Пьер Гасли. Фото "Альфа Таури".
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Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не видит ничего страшного в том, что на трех первых «Гран-при» сезона-2020 он уступил своему напарнику Пьеру Гасли.

«Была только одна гонка, в которой мне не удалось понять поведение машины — в Будапеште, — цитирует Квята Autosport. Поэтому я не вижу смысла бить тревогу, такие сессии случаются. Это нормально, так бывает. В гонке я чувствую себя очень комфортно. Очки присуждаются в воскресенье».

Также российский гонщик ответил на вопрос, что он будет делать, если «Ред Булл» прекратит с ним сотрудничество в конце года.

«Не нужно быть такими негативными. Если это и произойдет, то жизнь на этом не заканчивается, я об этом точно знаю», — заявил Квят.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/63698-ne-vizhu-smysla-bit-trevogu-kvyat-o-proigryshe-gasli-v-kvalifikaciyah

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