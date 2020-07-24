«Не думай о своем цвете кожи, думай о цвете разума». Экклстоун обратился к Хэмилтону

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о словах пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, заявлявшего ранее о необразованности людей старшего поколения, которые не признают проблемы расизма в мире.

— Льюис мог бы начать с того, чтобы рассказать, что команды нанимают людей с отличным от белого цветом кожи и предоставляют им те же возможности, что и белым, — цитирует Daily Mail Экклстоуна. — Льюис, ты утверждаешь, что я необразованный и невежественный. У меня такой же уровень образования, как и у тебя. По крайней мере, у меня на то были причины — я учился в школе во время Второй мировой, у меня не всегда были лучшие условия.

Тебе повезло. Если бы я получил нормальное образование, то «Формула-1» была бы другой и ты бы не смог получать столько, сколько сейчас. Я тоже хорошо заработал, но я зарабатывал и до «Формулы-1».

Когда ты выиграешь еще один чемпионский титул, то это произойдет благодаря таланту, а также тому, что ты оказался в нужное время в нужном месте. Как и многие успешные люди, ты много трудился, но не обошлось и без везения. Ты — особенный пилот и особенный человек. Не думай о том, какого цвета твоя кожа, думай о том, какого цвета твой разум. Мы все — люди, у всех одинаковые стремления и примерно схожие мысли. Не нужно завидовать, просто становись лучше. Мы все как-то друг от друга отличаемся.

Кто-то выше, кто-то ниже, кто-то толще, кто-то худой и так далее. Используй это, чтобы получать удовольствие, а не задевать других. Что касается моих чувств к черному сообществу: я увел «Формулу-1» из ЮАР после того, как белый южноафриканец убил черного журналиста за его высказывания.