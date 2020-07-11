Начало третьей свободной практики «Гран-при Штирии» отложено из-за ливня
11 июля 2020, 13:25
«Формула-1» сообщила, что старт третьей сессии свободных заездов «Гран-при Штирии» отложен из-за сильного дождя.
Третья свободная практика должна была начаться в 13.00 по московскому времени. В данный момент неизвестно, будет ли проведена квалификация, которая запланирована на 16.00 по московскому времени.
FP3 will be delayed indefinitely#StyrianGP ?? #F1 pic.twitter.com/UyJ9sGLY3d— Formula 1 (@F1) July 11, 2020
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