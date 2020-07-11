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Начало третьей свободной практики «Гран-при Штирии» отложено из-за ливня

11 июля 2020, 13:25

«Формула-1» сообщила, что старт третьей сессии свободных заездов «Гран-при Штирии» отложен из-за сильного дождя.

Третья свободная практика должна была начаться в 13.00 по московскому времени. В данный момент неизвестно, будет ли проведена квалификация, которая запланирована на 16.00 по московскому времени.

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