На трассе в Шпильберге пасмурно, но нет дождя. Из-за возможного ливня могут отменить квалификацию

Английский журналист Адам Купер сообщает, что в данный момент на трассе в Шпильберге, где проходит «Гран-при Штирии», в данный момент пасмурно, но нет дождя. Ранее сообщалось, что третья сессия свободных заездов и квалификация этапа «Формулы-1» могут быть отменены из-за прогнозируемого ливня и грозы.

— Пока нет признаков обещаемого шторма в Австрии, даже немного выглядывает солнце, — написал Купер. — Тем не менее, нам говорят, что дождь скоро будет.

Третья свободная практика запланирована на 13.00 по московскому времени, квалификация — на 16.00 по московскому времени.