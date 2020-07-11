Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

На трассе в Шпильберге пасмурно, но нет дождя. Из-за возможного ливня могут отменить квалификацию

11 июля 2020, 10:48

Английский журналист Адам Купер сообщает, что в данный момент на трассе в Шпильберге, где проходит «Гран-при Штирии», в данный момент пасмурно, но нет дождя. Ранее сообщалось, что третья сессия свободных заездов и квалификация этапа «Формулы-1» могут быть отменены из-за прогнозируемого ливня и грозы.

— Пока нет признаков обещаемого шторма в Австрии, даже немного выглядывает солнце, — написал Купер. — Тем не менее, нам говорят, что дождь скоро будет.

Третья свободная практика запланирована на 13.00 по московскому времени, квалификация — на 16.00 по московскому времени.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир