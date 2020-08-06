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На трассе «Сильверстоун» установили дополнительное ограждение после аварии Квята

15:14
Болид Даниила Квята после аварии на трассе &quot;Сильверстоун&quot;. Фото AFP
Болид Даниила Квята после аварии на трассе &quot;Сильверстоун&quot;. Фото AFP
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Международная автомобильная федерация (ФИА) и организаторы «Гран-при 70-летия «Формулы-1» приняли решение установить дополнительный защитный барьер в месте, где попал в аварию российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, сообщает Motorsport.com.

По информации источника, барьер установят в связке поворотов, из которой россиянин вылетел на 13-м круге «Гран-при Великобритании» во время гонки в прошлые выходные, которая также проводилась на трассе «Сильверстоун». После аварии болид Квята получил серьезные повреждения, пилот не смог продолжить участие в гонке. Теперь в зоне 11-го поворота трассы установлен 36-метровый барьер из отработанных покрышек.

«Гран-при 70-летия «Формулы-1» пройдет с 7 по 9 августа.

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