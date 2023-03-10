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Сегодня, 09:40

На Нельсона Пике подали в суд за оскорбление Хэмилтона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Прокуратура Бразилии потребовала осудить трехкратного чемпиона мира «Формулы-1» Нельсона Пике за расистские высказывания в адрес Льюиса Хэмилтона, сообщает Metropoles.

По информации источника, прокуратура направила запрос в 20-й Гражданский суд Бразилии и ждет дальнейших действий. Заявление прокурора гласит: «Во время судьбоносного интервью, в котором подсудимый комментирует аварию, имевшую место на «Гран при Великобритании» в июле 2021 года, он несколько раз с пренебрежением относится к Льюису Хэмилтону. Он упомянул имя английского гонщика, называя его «негром» в нарушение международных и национальных правил». Отмечается, что есть шанс, что Пике придется заплатить серьезный штраф, сумма которого может составить до 10 миллионов долларов.

Напомним, что публичные заявления Пике о британце наделали много шума накануне «Гран при Великобритании» 2022 года. Пике даже запретили появляться в паддоке чемпионата мира.

Источник: https://www.metropoles.com/colunas/futebol_etc/ministerio-publico-do-df-pede-a-condenacao-do-ex-piloto-nelson-piquet
Формула-1
Льюис Хэмилтон
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