На машине Квята произошла утечка масла. Его не будут наказывать за замену двигателя

Механики «Торо Россо» разбираются в причинах проблемы, которая возникла на машине Даниила Квята во время третьей практики «Гран-при Сингапура». Россиянин не смог показать никакого результата, поскольку его болид задымился в начале сессии.

Как сообщает «Торо Россо» в своем Twitter, произошла утечка масла. В причинах этого механики пытаются разобраться. Отметим, что замену двигателя команда может произвести без штрафных санкций и потери мест на старте. В квалификации он должен успеть принять участие.