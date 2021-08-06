На «Гран-при России» допустят 50 процентов зрителей

«Гран-при России» пройдет при 50-процентном заполнении трибун, информирует пресс-служба автодрома в Сочи со ссылкой на промоутера компанию «Росгонки».

«При проведении мероприятий будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования для того, чтобы свести к минимуму риск угрозы распространения коронавирусной инфекции, — сказал генеральный директор компании «Росгонки» Алексей Титов. — Для персонала, задействованного в так называемой чистой зоне, будет организовано тестирование на COVID-19. Более того, большая часть сотрудников АНО «Росгонки» еще за два месяца до Гран-при прошла вакцинацию.

Наше преимущество в том, что у нас уже есть практический опыт организации мероприятий с высоким уровнем недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории проведения соревнований".

Напомним, что «Сочи Автодрома» вмещает около 40 тысяч зрителей. «Гран-при России» пройдет 24-26 сентября.