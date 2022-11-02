На «Гран-при Мексики» команда «Макларен» провела самый быстрый пит-стоп в сезоне-2022

Команда «Макларен» на «Гран-при Мексики» установила рекорд «Формулы-1» по самому быстрому пит-стопу в сезоне-2022.

Механики команды на 45-м круге обслужили машину Даниэля Риккардо за 1,98 секунды, установив новый рекорд после того, как FIA ввела новые правила в попытке замедлить пит-стопы.

Предыдущий рекорд принадлежал «Ред Булл» — 2,09 секунды длился пит-стоп Серхио Переса в Нидерландах.

Напомним, Риккардо по итогам гонки в Мехико показал седьмой результат, получив при этом 10-секундный штраф за столкновение с пилотом «Альфа Таури» Юки Цунодой.