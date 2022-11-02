Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 09:47

На «Гран-при Мексики» команда «Макларен» провела самый быстрый пит-стоп в сезоне-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Команда «Макларен» на «Гран-при Мексики» установила рекорд «Формулы-1» по самому быстрому пит-стопу в сезоне-2022.

Механики команды на 45-м круге обслужили машину Даниэля Риккардо за 1,98 секунды, установив новый рекорд после того, как FIA ввела новые правила в попытке замедлить пит-стопы.

Предыдущий рекорд принадлежал «Ред Булл» — 2,09 секунды длился пит-стоп Серхио Переса в Нидерландах.

Напомним, Риккардо по итогам гонки в Мехико показал седьмой результат, получив при этом 10-секундный штраф за столкновение с пилотом «Альфа Таури» Юки Цунодой.

Источник: https://twitter.com/DHL_Motorsports/status/1586869780719484930?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1586869780719484930%7Ctwgr%5Ee9a4b3b35ed13bf125e1907adf1ebd75cb456420%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.motorsportweek.com%2F2022%2F1
Формула-1
Макларен
0
Читайте также
Попытка МОК «забыть» о великих советских гимнастках вызвала скандал. Исторический ляп
«Не путайте грушу с яблоней». Самуэльссон объяснил, почему допинговые скандалы в России и на Западе — это разное
Турция уведомила Шойгу о позиции Киева по зерновой сделке
Байден устроил «марафон оговорок» во время выступления во Флориде
«Когда они видят машину 100-й бригады, все по максимуму пытаются сдаться»
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стоффель Вандорн будет резервным пилотом «Астон Мартин» в сезоне-2023
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости