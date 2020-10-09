На дебютном «Гран-при Айфеля» из-за тумана отменены две первые практики

Вторая практика дебютного розыгрыша «Гран-при Айфеля» отменена из-за погодных условий, сообщает официальный Twitter «Формулы-1». На автодром в Германии опустился сильный туман, к тому же начался сильный дождь.

Ранее из-за погоды была отменена и первая практика.

В субботу должны состояться третья практика и квалификация.

В свободных заездах за рулем «Альфа Ромео» должен был дебютировать Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.