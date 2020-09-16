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«Мы выполнили главную цель — отобрали очки у «Феррари». Квят — о «Гран-при Тосканы»

14:17
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Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги «Гран-при Тосканы», на котором он финишировал седьмым.

«Я очень положительно оцениваю данный результат. Повезло, что избежали неприятностей на трассе. Мысленно надеялся, что будет больше сенсаций, как в предыдущей гонке, но этого не случилось. Признаю, это была сложная гонка. Хорошо, отобрали очки у «Феррари» и выполнили главную цель на гонку», — цитирует Квята официальный сайт «Формулы-1».

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