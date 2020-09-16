Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги «Гран-при Тосканы», на котором он финишировал седьмым.

«Я очень положительно оцениваю данный результат. Повезло, что избежали неприятностей на трассе. Мысленно надеялся, что будет больше сенсаций, как в предыдущей гонке, но этого не случилось. Признаю, это была сложная гонка. Хорошо, отобрали очки у «Феррари» и выполнили главную цель на гонку», — цитирует Квята официальный сайт «Формулы-1».