Мове считает, что у Мазепина есть шанс обойти Шумахера в квалификации «Гран-при Монако»

Мастер спорта международного класса, известный пилот Даниил Мове прокомментировал «СЭ» результаты второй свободной тренировки «Гран-при Монако».

«Я бы не торопился с выводами. Для Никиты сезон будет очень сложный. Я надеюсь, что они разберутся с машиной и найдут настройки, но сомневаюсь в этом. Обычно этого не происходит. После одной сессии не нужно делать какие-то выводы. Шанс обойти Шумахера в квалификации есть. На трассе в Монако нужна машина в полной боевой готовности, но и, конечно, уверенность. Если это все будет, то это станет хорошим знаком», — сказал «СЭ» Мове.

В Монте-Карло завершилась вторая свободная тренировка «Гран-при Монако». Лучшее время по ее итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин по итогам тренировки стал 18-м, опередив своего напарника Мика Шумахера, который показал 19-й результат.

(Елизавета Денисова)