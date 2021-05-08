Мове оценил результат Мазепина в квалификации «Гран-при Испании»

Пилот Даниил Мове прокомментировал результаты квалификации «Гран-при Испании», где российский пилот Никита Мазепин занял последнее, 20 место. Мик Шумахер, напарник Мазепина, занял 18-е место.

«Никита с Миком Шумахером едут не в лучшей команде, мягко говоря, — сказал Мове «СЭ». — А если реально, то в худшей. Пока у Никиты не совсем все клеится, Мик Шумахер его обгоняет. Надеюсь, что это временное явление, и Никита с инженерами разберутся. Им необходимо найти способ настройки болида, чтобы машина больше подходила для Никиты. Пока что у Мазепина не все складывается, даже на фоне напарника».

Мове также считает, что одна из причин неудач Мазепина — это не самая комфортная машина.

«На таком уровне все ребята очень быстрые. Пример с Расселом, который сел в машину Льюиса Хэмилтона, и чуть ли не выиграл гран-при показывает это. Никита сейчас много проигрывает своему напарнику — это говорит о том, что эта машина Мазепину подходит меньше. Ему просто тяжело на ней ехать», — добавил Мове.

(Артем Бухаев)