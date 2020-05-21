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Motorsport-Total: представитель Боттаса провел переговоры с «Рено»

15:57

Дидье Котон, представляющий интересы пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, провел раунд переговоров с руководителем «Рено» Сирилем Абитбулем, сообщает Motorsport-Total.

По информации источника, речь на переговорах шла о возможном трудоустройстве финна в французскую команду. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что место Боттаса в «Мерседесе» с сезона-2021 может занять пилот «Уильямса» Джордж Расселл. Кроме того, сообщалось, что четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель, покидающий «Феррари» после 2020 года, также может перейти в немецкую команду.

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