Motorsport: Марко готов к реваншу после увольнения Хорнера

Итальянское издание Motorsport опубликовало материал, посвященный отставке Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл».

«Самые ясные ответы мы получим лишь в 2026 году, но что касается атмосферы в команде — уже на ближайшем уик-энде мы станем свидетелями беспрецедентной ситуации. Хельмут Марко явно готов насладиться своим матчем-реваншем», — отмечает издание.

Напомним, о решении Хорнера покинуть «Ред Булл» стало известно 9 июля. Его преемником назначен Лоран Мекис, ранее возглавлявший «Рейсинг Буллз».