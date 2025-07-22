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Motorsport: Марко готов к реваншу после увольнения Хорнера

Камила Абдурахманова
корреспондент

Итальянское издание Motorsport опубликовало материал, посвященный отставке Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл».

«Самые ясные ответы мы получим лишь в 2026 году, но что касается атмосферы в команде — уже на ближайшем уик-энде мы станем свидетелями беспрецедентной ситуации. Хельмут Марко явно готов насладиться своим матчем-реваншем», — отмечает издание.

Напомним, о решении Хорнера покинуть «Ред Булл» стало известно 9 июля. Его преемником назначен Лоран Мекис, ранее возглавлявший «Рейсинг Буллз».

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Ред Булл
Кристиан Хорнер
Хельмут Марко
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