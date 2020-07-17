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Motorsport.it: Бинотто останется руководителем «Феррари»

14:37
Маттиа Бинотто. Фото Reuters
Маттиа Бинотто. Фото Reuters
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сохранит свой пост, сообщает Mototsport.it.

По информации источника, генеральный директор «Феррари» Луи Камильери доверяет Бинотто и хочет, чтобы он провел перестройку команды с учетом введения лимита на бюджеты в «Формуле-1». Сообщается, что Антонелло Колетта, которого ранее называли претендентом на замену Бинотто, хочет сосредоточиться на работе с программой GT, чтобы помочь «Феррари» победить на знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана».

«Феррари» неудачно начала сезон-2020, команда занимает 5-е место в Кубке конструкторов. Пилоты команды, Себастьян Феттель и Шарль Леклер не смогли финишировать на «Гран-при Штирии», поскольку столкнулись друг с другом и повредили болиды.

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