Motorsport: «Формула-1» в ближайшее время объявит о проведении этапа в Турции

В ближайшее время «Формула-1» объявит о проведении «Гран-при Турции» в сезоне-2020, сообщает Motorsport.com.

По информации источника, этап пройдет с 13 по 15 ноября. Сообщается, что в «Формуле-1» также рассматривали возможность провести гонку в Хересе (Испания), но не сумели прийти к соглашению.

Сообщается, что итоговый календарь «Формулы-1» на сезон-2020 будет состоять из 17 гонок.