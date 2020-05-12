Motorsport: «Феррари» в ближайшие 48 часов объявит о контракте с Сайнсом

Новым пилотом «Феррари» в 2021 году станет гонщик «Макларена» Карлос Сайнс. Как утверждает Motorsport, итальянская команда объявит о контракте с 25-летним испанцем до вечера четверга. По информации издания, стороны уже согласовали основные детали контракта.

Сообщается, что «Макларен» еще осенью прошлого года был готов продлить контракт с Сайнсом до конца 2021 или даже 2022 года. В «Феррари» считают Сайнса привлекательным вариантом, так как он достаточно молод (25 лет), опытен (провел больше 100 «Гран-при») и сравнительно дешев.

Зарплата Сайнса в этом году оценивается в 8 миллионов долларов. Это сравнимо с зарплатой Шарля Леклера (10 миллионов), но гораздо меньше, чем у Себастьяна Феттеля (30 миллионов) или считавшегося еще одним претендентом на место в Ferrari Даниэля Риккьярдо (20 миллионов).

Во вторник «Скудерия» объявила об уходе Феттеля после окончания этого сезона.