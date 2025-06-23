Монтойя назвал срок, когда Хэмилтон может завершить карьеру

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан Пабло Монтойя предположил, что сезон 2026 или 2027 года может оказаться последним для Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» и Льюиса Хэмилтона из «Феррари».

«Думаю, что 2026 или 2027 год может стать последним сезоном Алонсо. То же самое могу сказать про Хэмилтона. Если «Феррари» не изменится и не улучшится, ему будет трудно оставаться здесь много лет», — приводит слова Монтойи F1oversteer.

Сейчас Алонсо 43 года, а Хэмилтону — 40 лет.