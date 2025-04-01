Монтой назвал условие, при котором Цунода может получить долгосрочный контракт с «Ред Булл»

Экс-пилот «Формулы-1» Хуан Пабло Монтойя заявил, что японский гонщик Юки Цунода имеет шанс на долгосрочное соглашение с «Ред Булл», но только если ярко проявит себя на домашнем этапе в Сузуке.

«Сузука — решающий этап для Цуноды. Если он покажет результат хотя бы близкий к Ферстаппену, это резко усилит его позиции. Даже если Макс будет 4-м, а Юки — 12-м, это уже будет успехом на фоне Лоусона и Переса. В случае если Цунода окажется в топе и проявит себя рядом с лидером команды, «Ред Булл» будет вынужден предложить ему долгосрочный контракт. Если он покажет класс в Сузуке, его карьера взлетит до небес», — приводит слова Монтойи издание Racingnews365.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.