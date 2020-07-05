«Молодец, что не встал на колено». Пользователи соцсетей одобрили поступок Квята, который не поддержал акцию Black Lives Matter

Подписчики пилота «Альфы Таури» Даниила Квята прокомментировали в Instagram гонщика его отказ встать на колено в поддержку борьбы с расизмом перед Гран-при Австрии.

Поклонники гощика оставили комментарии:

«Красавчик, что не встал на колено»;

«Зашел выразить уважение за отказ участвовать в акции в честь лицемерного движения #BLM. Даниил, вся адекватная Россия с тобой»;

«Респект, что не ведешь себя как стадо»;

«Правильно сделал, что не прогнулся под эту глупую акцию black lives matter. Расизму нет, все люди равны и все люди важны»;

«Благодарю за то, что выразил свою позицию! Удачи и успехов во всем!»;

«Красавчик! Один раз встать на колено — не равно всю жизнь уважать афроамериканцев. Делами доказывать надо, а не жестами!».