«Молодец, что не встал на колено». Пользователи соцсетей одобрили поступок Квята, который не поддержал акцию Black Lives Matter
Подписчики пилота «Альфы Таури» Даниила Квята прокомментировали в Instagram гонщика его отказ встать на колено в поддержку борьбы с расизмом перед Гран-при Австрии.
Поклонники гощика оставили комментарии:
«Красавчик, что не встал на колено»;
«Зашел выразить уважение за отказ участвовать в акции в честь лицемерного движения #BLM. Даниил, вся адекватная Россия с тобой»;
«Респект, что не ведешь себя как стадо»;
«Правильно сделал, что не прогнулся под эту глупую акцию black lives matter. Расизму нет, все люди равны и все люди важны»;
«Благодарю за то, что выразил свою позицию! Удачи и успехов во всем!»;
«Красавчик! Один раз встать на колено — не равно всю жизнь уважать афроамериканцев. Делами доказывать надо, а не жестами!».