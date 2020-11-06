Пилот «Хаас» Кевин Магнуссен поделился мнением о том, что американская команда не стала продлевать с ним контракт. Датчанин станет свободным агентом по окончании 2020 года.

— Мне не повезло, — приводит GrandPX слова Магнуссена. — С другой стороны, мне везло всю карьеру в «Формуле-1», так что это нормально. По отношению других людей ко мне я чувствую, что дело не в том, что я плохо выступаю. Если 2020 год окажется для меня последним в «Формуле-1», то я точно буду с удовольствием вспоминать свою карьеру в «Королевских гонках».

Я всегда верил, что у меня есть все для успеха в «Формуле-1», но я счастлив хотя бы тому, что смог продвинуться дальше, чем многие могут. У меня за спиной 100 гонок, я набрал много очков, попадал на подиум и выступал за несколько прекрасных команд. У меня отличный опыт в «Формуле-1».