Митчелл-Мальм рассказал, при каком раскладе Хэмилтон покинет «Феррари»

Журналист Скотт Митчелл-Мальм поделился мыслями о том, что может пилота Льюиса Хэмилтона покинуть команду «Феррари», за которую он начал выступать в этом году.

«Вероятность этого, думаю, очень мала. Но если сезон Хэмилтона в 2025 году окажется крайне неудачным и к тому же его обойдет Шарль Леклер, гонщик может решить, что пора уходить», — сказал Митчелл-Мальм F1oversteer.

Хэмилтон является семикратным чемпионом «Формулы-1».