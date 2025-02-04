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Сегодня, 15:39

Митчелл-Мальм рассказал, при каком раскладе Хэмилтон покинет «Феррари»

Камила Абдурахманова
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Журналист Скотт Митчелл-Мальм поделился мыслями о том, что может пилота Льюиса Хэмилтона покинуть команду «Феррари», за которую он начал выступать в этом году.

«Вероятность этого, думаю, очень мала. Но если сезон Хэмилтона в 2025 году окажется крайне неудачным и к тому же его обойдет Шарль Леклер, гонщик может решить, что пора уходить», — сказал Митчелл-Мальм F1oversteer.

Хэмилтон является семикратным чемпионом «Формулы-1».

Источник: F1oversteer
Феррари
Льюис Хэмилтон
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