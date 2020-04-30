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Министр здравоохранения Австрии готов разрешить провести гонку «Формулы-1», если будут соблюдена безопасность

14:29

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер готов одобрить проведение этапа «Формулы-1» в стране в случае, если руководители гоночной серии обеспечат необходимые условия безопасности для участников.

— Разрешение на проведение мероприятия зависит от предложений по соблюдению безопасности, которые предоставят организаторы, — приводит RFI слова Аншобера.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» планирует провести две гонки в Австрии — 5 и 12 июля — без зрителей в целях борьбы с распространением коронавируса.

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