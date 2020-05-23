Министр финансов Франции рассказал о сложном положении «Рено»

Министр финансов Франции Бруно ле Мар считает, что компания «Рено» может не пережить финансовый кризис, который возник из-за пандемии коронавирусной инфекции.

— «Рено» может исчезнуть с рынка. Компания сейчас борется за выживание, — приводит слова чиновника L'Equipe со ссылкой на телеканал Europe 1.

Он отметил, что фирму ждет серьезное урезание всех расходов, чтобы постараться минимизировать свои потери. И в первую очередь речь может зайти о спортивных проектах.

«Рено» может спастись, если получит займ от правительства в размере нескольких миллиардов евро.