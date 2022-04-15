Минарди стал новым президентом Комиссии ФИА по гоночным сериям с открытыми колесами

Джанкарло Минарди стал новым президентом Комиссии ФИА по работе с гоночными сериями с открытыми колесами, сообщает Race.

Он сменит на этом посту Роберта Фернли, который занимал эту должность с конца 2020 года.

В обязанности Комиссии ФИА по гонкам с открытыми колесами входит вся юниорская структура соревнований, вопросы безопасности, а также сфера суперлицензий пилотов.

Джанкарло Минарди — основатель и бывший управляющий директор ныне несуществующей команды «Минарди», которая выступала в «Ф-1».