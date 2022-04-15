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Сегодня, 14:11

Минарди стал новым президентом Комиссии ФИА по гоночным сериям с открытыми колесами

Анна Горшкова
Корреспондент
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Джанкарло Минарди стал новым президентом Комиссии ФИА по работе с гоночными сериями с открытыми колесами, сообщает Race.

Он сменит на этом посту Роберта Фернли, который занимал эту должность с конца 2020 года.

В обязанности Комиссии ФИА по гонкам с открытыми колесами входит вся юниорская структура соревнований, вопросы безопасности, а также сфера суперлицензий пилотов.

Джанкарло Минарди — основатель и бывший управляющий директор ныне несуществующей команды «Минарди», которая выступала в «Ф-1».

Источник: https://the-race.com/formula-1/minardi-f1-team-founder-becomes-fia-single-seater-chief/
Формула-1
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