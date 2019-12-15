Минарди отметил роль Ферстаппена в прогрессе «Торо Россо»

Бывший владелец команды «Формулы-1» Джанкарло Минарди подвел итоги сезона для «Торо Россо». Эта команда была создана на основе «Минарди».

- Они сильно выросли после прихода Макса Ферстаппена, который запустил весь прогресс, — цитирует Минарди Motorsport со ссылкой на Autosprint. — Они преуспели в том, чтобы разобраться со своими слабыми местами, и заняли прекрасное шестое место в чемпионате. Теперь у них есть возможность пойти по стопам «Ред Булла» в плане развития.

Даниил Квят определенно постарался. Но, прежде всего, Пьер Гасли может за себя порадоваться. Самым большим сюрпризом стало то, что он сохранил настрой и не был психически раздавлен, когда потерял место в «Ред Булл».