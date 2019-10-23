Мика Сало удивлен серий неудачных гонок Райкконена

Экс-пилот «Формулы-1» Мика Сало — о выступления пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена. Он отметил, что его удивили последние неудачи его соотечественника.

— Спад в результатах «Альфа Ромео» в конце сезона неудивителен, учитывая, что это небольшая команда, — цитирует Сало Autosport. — Но серия неудачных гонок в исполнении Кими выглядит странно. Я не очень внимательно следил за этими этапами, потому не могу сказать, в чем именно дело. Но да, это немного странно.

В последних пяти гонках Райкконен не набрал ни одного очка, а в трех квалификациях подряд уступил напарнику Антонио Джовинацци.