Мика Хаккинен: «В «Феррари» видна напряженность между гонщиками»

Двукратный чемпион мира в «Формуле-1» Мика Хаккинен считает, что между гонщиками «Феррари» Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем уже возникли напряженные отношения. Он увидел признаки этого в последних гонках, в частности на «Гран-при России».

— В «Феррари» заметна напряженность между гонщиками, — цитирует GPToday Хаккинена. — Шарль усваивает некоторые тяжелые уроки. Он осознает, что Феттель не стал бы четырехкратным чемпионом мира, если бы был слабым оппонентом. В отличие от «Мерседеса» «Феррари» не имеет пока идеальной командной работы. «Феррари» должна этому научиться, если хочет постоянно побеждать. Внутрикомандная борьба не дает результата. Если в «Феррари» с этим разберутся, то смогут осложнить жизнь «Мерседесу».