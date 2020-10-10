Мик Шумахер: «Жаль, что не удалось выступить в практике. Мама хотела увидеть меня в болиде «Формулы-1»

Гонщик «Формулы-2» Мик Шумахер прокомментировал отмену двух сессий свободных заездов «Гран-при Айфеля». Из-за отмены первой практики сын 7-кратного чемпиона «Формулы-1» не смог дебютировать в «Королевских гонках». Мик должен был провести сессию за рулем «Альфа Ромео».

— Жаль, что не получилось выехать на трассу, — приводит The Sun слова Шумахера. — Мы знали, что погода должна быть не самой лучшей, так что готовились. У нас было много весьма полезных собраний. Посмотрим, что будет дальше, ведь впереди много этапов. Любая возможность выступить была бы отличной. «Формула-1» для меня — цель и мечта. Быть здесь, в паддоке, гоняться на глазах у зрителей — особенное чувство. Надеюсь, что болельщики в следующий раз все же увидят меня за рулем. На «Нюрбургринг» приехала и моя мама, которая очень хотела увидеть меня в болиде «Формулы-1», но не получилось. Что ж, может, в следующий раз все получится.