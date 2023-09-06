Мик Шумахер — о «Хаасе»: «Нельзя ожидать от гонщика высоких результатов, если вы не оказываете ему нужной поддержки»

Резервный пилот «Мерседес» Мик Шумахер сравнил атмосферу в немецкой команде и «Хаас», за который он ранее выступал. По словам 24-летнего гонщика, во время пребывания в «Хаас» он не получал должной поддержки.

«Теперь я понимаю, как это должно быть. Мои два года в «Хаас» не показали такого отношения. Вы не можете ожидать, что гонщик будет показывать высокие результаты, если не оказываете ему нужной поддержки в гонках. Люди никогда не будут дарить тебе цветы, тебе придется их собирать самому», — цитирует Шумахера GP Fans.

Шумахер покинул «Хаас» по окончании сезона-2022 — в команде приняли решение не продлевать контракт с гонщиком. В 2021 году немец не смог набрать ни одного очка, а в прошлом сезоне с 12 баллами занял 16-е место в общем зачете «Формулы-1». На данный момент он является резервным пилотом «Мерседес».