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Сегодня, 21:15

Мик Шумахер завоевал первые очки в «Формуле-1»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер финишировал восьмым на «Гран-при Великобритании». Немецкий гонщик впервые завоевал очки в «Формуле-1».

«Это заняло больше времени, чем я думал (смеется). Я получил огромное удовольствие от гонки. Мы провели отличный этап, допустили минимум ошибок. Это не только мое достижение — это победа всей команды», — цитирует Шумахера Sport1.de.

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера выступает в «Королевских гонках» с прошлого сезона.

В прошлом сезоне он не набрал ни одного очка, так как «Хаас» был явным аутсайдером.

Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
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