Пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался о возможном переходе в «Альфа Ромео» в 2022 году.

«Я живу сегодняшним днем. Пока не думал о том, что будет в следующем году. Посмотрим, как все получится. Вы в любом случае узнаете, если что-то произойдет», — приводит Sky Sports слова Шумахера.

Шумахер дебютировал в «Формуле-1» в нынешнем сезоне.

На «Гран-при Штирии», который прошел в воскресенье, 27 июня, 22-летний немец приехал 16-м, его партнер по команде Никита Мазепин - 18-м.