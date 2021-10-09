Мик Шумахер о 14-м месте в квалификации в Турции: «Было весело, мне понравилось»

Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал свой второй в карьере выход во второй сегмент квалификации в рамках этапа «Формулы-1».

«В полудождевых условиях было весело на трассе, мне понравилось. Мы вместе с командой принимали правильные решения в правильное время. Мы все тщательно анализировали, подобрали правильные настройки. Весь этап шел отлично, начиная с первой практики. Машина ощущается прекрасно, я доволен. Надеюсь, завтра у нас получится удержать позицию или даже подняться повыше», — приводит официальный сайт «Хааса» слова Шумахера.

Шумахер занял 14-е место по итогам квалификации «Гран-при Турции» — это его лучший результат в карьере в «Формуле-1». Ранее лучшим показателем немца было 15-е место на этапе во Франции.

Гонка в рамках «Гран-при Турции» состоится завтра, 10 октября. Начало — в 15.00 (мск).