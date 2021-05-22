Мик Шумахер стартует с последнего места на «Гран-при Монако»
17:58
Пилот «Хааса» Мик Шумахер допущен к старту «Гран-при Монако». Он будет стартовать с последнего места, пишет в Twitter журналист Альберт Фабрега.
Немецкий пилот «Хааса» попал в аварию в третьей свободной практике пятого в сезоне этапа «Формулы-1».
Шумахер-младший не справился с управлением на повороте и врезался задней частью машины в барьеры. Из-за столкновения автомобиль потерял заднее левое колесо, также была повреждена коробка передач.
Из-за этого гонщик был вынужден пропустить квалификацию.
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