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Мик Шумахер стартует с последнего места на «Гран-при Монако»

17:58
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер допущен к старту «Гран-при Монако». Он будет стартовать с последнего места, пишет в Twitter журналист Альберт Фабрега.

Немецкий пилот «Хааса» попал в аварию в третьей свободной практике пятого в сезоне этапа «Формулы-1».

Шумахер-младший не справился с управлением на повороте и врезался задней частью машины в барьеры. Из-за столкновения автомобиль потерял заднее левое колесо, также была повреждена коробка передач.

Из-за этого гонщик был вынужден пропустить квалификацию.

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