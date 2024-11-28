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Сегодня, 19:44

Мик Шумахер покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024

Алина Савинова
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Резервный пилот «Мерседес» Мик Шумахер принял решение уйти из команды в конце сезона 2024 года, сообщается на официальном сайте «Серебряных стрел».

«Упорный труд, усердие и решимость Мика в его роли резервного пилота были жизненно важны для команды в течение последних двух лет. С первого дня он легко вписался в команду и стал невероятно любимым коллегой для всех. Мик — гонщик очень высокого калибра, который заслуживает того, чтобы соревноваться в самых лучших чемпионатах. Я хотел бы лично поблагодарить Мика за его вклад в нашу команду, и мы все желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», — заявил руководитель «Мерседес» Тото Вольфф.

Шумахер исполняет роль резервного пилота «Мерседес» с сезона-2023. До этого на протяжении двух лет он выступал за «Хаас», где его напарниками в разное время были россиянин Никита Мазепин и датчанин Кевин Магнуссен. Лучший результат 25-летнего гонщика в «Формуле-1» — шестое место на «Гран-при Австралии» в 2022-м.

Мик является сыном семикратного чемпиона мира в классе «Ф-1» Михаэля Шумахера.

Мик Шумахер
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