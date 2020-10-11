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Мик Шумахер подарил Хэмилтону шлем отца

17:00
Льюис Хэмилтон и шлем Михаэля Шумахера. Фото Twitter, -
Льюис Хэмилтон и шлем Михаэля Шумахера. Фото Twitter, -
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Победитель «Гран-при Айфеля» Льюис Хэмилтон получил из рук Мика Шумахера шлем его отца, семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. После данного выигрыша Хэмилтон сравнялся с известным немцем по количеству побед в личных гонках — по 91.

«Это очень неожиданно. Я только после финиша гонки понял, что догнал Шумахера. Помню, я рос на его гонках, много раз в играх «гонял» на его болидах. А теперь встал с ним в один ряд», — сказал Хэмилтон.

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