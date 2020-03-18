Мик Шумахер: «Моя фамилия не гарантирует, что я попаду в «Формулу-1»

Пилот команды «Формулы-2» «Према» и сын семикратного чемпиона мира в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера, Мик Шумахер заявил, что знаменитая фамилия не гарантирует ему попадания в «Королевские гонки».

— Я понимаю, что должен сначала проявить себя в «Формуле-2», прежде чем попасть в «Формулу-1», — цитирует GrandPrix.com Шумахера-младшего. — Еще ни один гонщик не попал в самую сильную гоночную серию исключительно благодаря фамилии. Она ничего не гарантирует. Сейчас я не думаю о «Формуле-1», полностью сосредоточен на сезоне в «Формуле-2».

Сезон-2020 в «Формуле-2» отложен в связи с пандемией коронавируса, так же, как и сезон в «Формуле-1».

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