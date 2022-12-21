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Сегодня, 16:44

Мик Шумахер и Себастьян Феттель выступят в «Гонке чемпионов» за сборную Германии

Алина Савинова
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Резервный пилот «Мерседес» Мик Шумахер и четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель будут представлять сборную Германии в «Гонке чемпионов».

«Здорово вернуться в «Гонку чемпионов» и снова увидеть всех пилотов. Еще лучше, что Себастьян тоже будет участвовать в соревнованиях, так что команда Германии, надеюсь, сможет продолжить традицию борьбы за победу. Я действительно с нетерпением жду возможности снова выйти на лед и сразиться с этим впечатляющим составом пилотов», — приводит Autosport слова Шумахера.

«Я рад, что Мик снова присоединится ко мне в «Гонке чемпионов», которая станет для меня первой после завершения карьеры в «Формуле-1», — добавил Феттель.

Шумахер и Феттель вместе выступали в «Гонке чемпионов» в 2019 году и 2022-ом.

В 2023 году соревнования пройдут в 120 километрах от Полярного круга в Пите-Хавсбад (Швеция). Проведение гонок запланировано на 28 и 29 января.

Источник: https://www.autosport.com/general/news/schumacher-and-vettel-team-up-at-2023-race-of-champions/10413540/
Мик Шумахер
Себастьян Феттель
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