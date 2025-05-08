Мик Дуэн отреагировал на замену сына в команде «Альпин», опубликовав в соцсетях результаты Гасли

Мик Дуэн, пятикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP в классе 500cc, отреагировал на замену своего сына Джека Дуэна в команде «Альпин» «Формулы-1» на Франко Колапинто. В социальных сетях он опубликовал скриншот с результатами другого гонщика команды — Пьера Гасли.

На скриншоте показаны результаты Гасли за шесть этапов сезона 2025 года. Француз только один раз финишировал в очках, заняв седьмое место на «Гран-при Бахрейна». Также у него есть один сход и одна дисквалификация.

За шесть гонок Джек Дуэн дважды сошел с дистанции, а его лучшим результатом стало 13-е место в Китае. Перед объявлением о замене Джека на Колапинто команду «Альпин» покинул руководитель Оливер Оукс.