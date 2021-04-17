Михаил Алешин: «Результат квалификации Мазепина еще не говорит о том, что он медленнее Мика Шумахера»

Пилот программы SMP Racing Михаил Алешин прокомментировал «СЭ» российского гонщика команды «Хаас» Никиты Мазепина на квалификации в Имоле. Россиянин показал 19-й результат.

«Мне кажется, про расклад сил в команде «Хаас» пока еще рано говорить, потому что прошло всего две квалификации. Мы видели, что Никита бывал быстрее напарника в тренировках. В квалификации, возможно, что-то не сложилось, не получилось. Там как раз была заминка на последнем круге», — сказал Алешин «СЭ».

Также первый российский пилот серии IndyCar прокомментировал инцидент с обгоном Мазепиным итальянского гонщика «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци.

«Времени оставалось мало, все пилоты пытались найти себе пространство, чистый воздух, поэтому кто-то замедлялся, кто-то ускорялся. И среди пилотов есть негласное соглашение: никто никого в такой ситуации в последнем секторе не обгоняет, все ждут своей очереди и потом начинают ускоряться. Но Никите инженер по радио сказал, что у него осталось мало времени, тем самым намекнув, что надо ускоряться. Поэтому Мазепин обогнал Джовинацци еще до начала круга, чем, по словам Антонио, испортил ему попытку быстрого круга. В целом надо смотреть по таймингу, была ли у Никиты возможность этого не делать, или он сделал то, что ему говорил инженер, и все было правильно. Если перед тобой группа пилотов замедляется, и ты понимаешь, что эти пять человек впереди успеют на быстрый круг, а ты нет, то, конечно, в этой ситуации очевидно: есть соглашение, а есть квалификация, и все должны сделать попытку. Поэтому ситуация неоднозначная, еще раз повторюсь, надо смотреть по таймингу, была ли у Никиты возможность не обгонять Джовинацци. И тогда уже будет ясно, кто прав, а кто нет», — добавил Алешин.

Гонка гран-при Эмилии-Романьи стартует 18 апреля в 16:00 по московскому времени.

(Сергей Федоров)