Михаил Алешин: «Приятно, что Мазепин уже может бороться с Шумахером на равных»

Гонщик SMP Racing Михаил Алешин в разговоре «СЭ» прокомментировал результаты гонки «Гран-при Азербайджана».

Победителем стал мексиканский пилот «Ред Булла» Серхио Перес, на втором месте финишировал Себастьян Феттель из «Астон Мартин», третьим стал Пьер Гасли из «Альфа Таури». Россиянин Никита Мазепин из команды «Хаас» закончил гонку на 14-м месте.

«Думаю, мало кто ожидал такой подиум. Гонка действительно получилась интересной. Дело в рулетке с шинами. Ферстаппен не смог финишировать из-за взрыва колеса. Пока непонятно, из-за чего это произошло — либо сильный износ так повлиял, либо было какое-то повреждение. Эту ситуацию надо расследовать. Но гонка действительно сумасшедшая, особенно интересными были последние круги после рестарта. Интересные гонки в Баку получаются за счет длинной прямой. Это касается так же Спа и Монцы. В Азербайджане сейчас самая длинная прямая, плюс сама трасса тоже интересная», — сказал Алешин «СЭ».

Также бывший пилот серии IndyCar прокомментировал выступление россиянина Никиты Мазепина.

«Он боролся с Миком на равных. Шумахер только в самом конце вырвал командное первенство. Это досадно, но нашим болельщикам должно быть приятно, что ситуация у него двигается с мертвой точки. Никита уже на равных борется с Шумахером. Просто Мику сегодня повезло чуть больше, а что будет потом — неизвестно», — добавил Алешин.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет во Франции с 18 по 20 июня.

(Сергей Федоров)