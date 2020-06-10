Михаэлю Шумахеру сделают очередную операцию по внедрению стволовых клеток

Легендарному гонщику «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру предстоит очередная операция по внедрению стволовых клеток, сообщает GrandPX со ссылкой на Contro Copertina.

Кардиохирург Филипп Менаше, ранее занимавшийся лечением Шумахера, заявил, что немцу сделают экспериментальную операцию по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань.

— Наша задача — восстановить нервную систему Михаэля, — приводит издание слова Менаше.

Нейрохирург Никола Аккьяри отметил, что семикратный чемпион «Формулы-1» страдает от атрофии мышц и остеопороза.

— За последние 20 лет наука сделала огромный шаг вперед в лечении с помощью стволовых клеток, — добавил Аккьяри. — Тем не менее, это не меняет того факта, что мы еще мало знаем о человеческом мозге. Пока сложно сказать, к каким результатам приведет операция.

В декабре 2013 года Шумахер получил тяжелые травмы головы и мозга, катаясь на горных лыжах. Сейчас 51-летний немец находится в своем доме в Женеве, где проходит реабилитацию.